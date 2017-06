Fußballstar Ronaldo des Steuerbetrugs beschuldigt

artikel-ansicht/dg/0/

Madrid (dpa) Fußballstar Cristiano Ronaldo muss sich in Spanien Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von knapp 15 Millionen Euro stellen. Die Staatsanwaltschaft erstattete in Madrid eine entsprechende Anzeige gegen Ronaldo. Es gehe um Einnahmen aus Bildrechten in Höhe von insgesamt rund 150 Millionen Euro, die er zwischen 2011 und 2014 «bewusst» am spanischen Fiskus vorbeigeschleust habe, hieß es. Für den Steuerbetrug habe Ronaldo im Jahr 2010 ein Unternehmensgeflecht geschaffen.