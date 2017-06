Vier neue Partner im Parkverbund Lausitz

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Muskau (dpa) Der Europäische Parkverbund Lausitz bekommt Zuwachs. Wie am Dienstag in Bad Muskau mitgeteilt wurde, werden die sächsischen Anlagen in Neschwitz (Kreis Bautzen) und Kromlau (Kreis Görlitz), der brandenburgische Park in Alt-Döbern (Kreis Oberspreewald-Lausitz) sowie die polnische Anlage in Zatonie bei Zielona Gora in die Interessengemeinschaft aufgenommen. "Der Parkverbund vernetzt bereits bestehende Initiativen und Aktivitäten und gibt Impulse für eine weitere Zusammenarbeit. Mit den neuen Partnern soll der Verbund gestärkt werden", sagte Sophie Geisler, Sprecherin der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau".