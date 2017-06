Golze beantragt Akteneinsicht

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Daniel Golze, Fraktionsvorsitzender der Linken in der Rathenower Stadtverordnetenversammlung, hat Akteneinsicht in die Unterlagen der Baumaßnahme zur Sanierung des westlichsten Rathenower Kreisels beantragt. Darüber informierte der Lokalpolitiker am Dienstag.