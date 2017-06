B273: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

artikel-ansicht/dg/0/

Börnicke (MOZ) Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 273 zwischen Börnicke und Kremmen sind am Montag zwei Menschen verletzt worden, nachdem ein Auto und ein Kleinlasttransporter während eines Wendemanövers zusammengestoßen waren.

Ein 60- und ein 48-jähriger Mann mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Autofahrer hatte zuvor auf der B273 am Straßenrand gehalten und wenden wollen als der Kleinlaster vorbeirauschen wollte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die Bundesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. Den entstandenen Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 15.000 Euro.