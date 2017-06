Kinosommer: GZ-Leser entscheiden, was gezeigt wird

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Zum zweiten Mal findet der Kinosommer der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) - präsentiert von der Gransee-Zeitung - auf dem Sportplatz am Adolf-Mann-Platz statt. Am 15. Juli um 22 Uhr hebt sich der Vorhang. Eingebettet ist der MBS-Kinosommer in das Zehdenicker Sportfest. Wie bei der Premiere im Vorjahr dürfen die Zuschauer entscheiden, welcher Film gezeigt wird. Drei Blockbuster stehen zur Auswahl. Unter allen Teilnehmern verlost unsere Zeitung zusammen mit der MBS zwei Tickets für die Potsdamer Schlössernacht am 19. August. Folgende Filme stehen zur Wahl: Birkenkuchen mit Lavendel: Der französische Liebesfilm offenbart die sinnlichen Reize der Provence. Eine trauernde Lavendelbäuerin und ein charmanter Autist profitieren in Éric Besnards Komödie beidseitig von ihrer unromantischen, aber doch märchenhaften Begegnung. Der geilste Tag: Andi und Benno haben nur eine einzige Sache gemeinsam: Sie werden bald sterben. Zusammen brechen sie ein letztes Mal auf und machen sich auf die Suche nach dem "geilsten Tag" ihres Lebens. Am Ende der Welt erkennen sie, dass sie eigentlich auf der Suche nach etwas ganz anderem sind. Willkommen bei den Sch'tis: Philippe Abrams ist seit vielen Jahren Leiter einer Postfiliale in Salon-de-Provence im Hinterland von Marseille. Seine Frau drängt darauf, in eine schönere Gegend zu ziehen, worauf sich Philippe um einen der begehrten Leitungsposten am Mittelmeer bemüht. Um seine Chancen zu erhöhen, gibt er sich als Behinderter aus. Der Betrug fliegt auf, und Philippe wird für zwei Jahre nach Bergues im äußersten Norden Frankreichs strafversetzt. Die Region Nord-Pas-de-Calais gilt bei den Südfranzosen als kalt, die Bewohner als etwas beschränkt, und das dort gesprochene Ch'ti ist schwer verständlich.