Schlieker überraschte daheim

Brandenburg (MOZ) Mehr als 500 Leichtathleten von 73 Vereinen aus Berlin und Brandenburg kamen zu den Offenen Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften in das Stadion Am Quenz, um an zwei Tagen die Landesmeister bei den Erwachsenen, der Altersklasse U18 und der Altersklasse U14 zu ermitteln. Der im Vorfeld der Meisterschaften erworbene Hürdensatz des ausrichtenden VfL Brandenburg fand bei Athleten und Trainern guten Anklang, die Athleten dankten es mit Bestleistungen und Normerfüllungen. Über 80 Helfer und Kampfrichter sorgten für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung.