Mazda: Updates für die Einsteiger

(MOZ) Mazda, mit zweistelligem Plus der Verkaufszahlen auf dem deutschen Markt unterwegs, lässt nichts anbrennen: Neben der Neuauflage des Bestsellers CX-5 schicken die Japaner dieser Tage auch ihre Einsteiger, den Kleinwagen Mazda 2 (Länge 4,06 Meter) und den auf gleicher Plattform basierenden SUV CX-3 (4,28 Meter), mit zahlreichen Verbesserungen zu den Händlern. Mazda spricht nicht von Facelifts, sondern von Updates, lässt das schnittige Außendesign der beiden, erst 2015 eingeführten Baureihen unangetastet und hebt stattdessen die inneren Werte auf ein höheres Niveau.

Wichtigste Neuerung ist die Einführung der Fahrdynamikregelung „G-Vectoring Control“ (GVC). Die softwarebasierte Technik, die durch gezielte Eingriffe in das Drehmoment der Motoren Lenkbefehle präziser ausführt, gehört jetzt zur Serienausstattung. Sie lässt, wie sich bei ersten Testfahrten zeigte, sowohl den 2er als auch den CX-3 zackiger ums Eck gehen. Für Gewinn an Agilität und Fahrkomfort sorgen darüber hinaus die Neuabstimmung von Lenkung und Fahrwerk sowie aufwendigere Geräuschdämmung.

Nachgelegt hat Mazda schließlich auch in Sachen Sicherheit. Für den Kleinwagen sind nun nicht nur Spurwechsel-, Spurhalteassistent und City-Notbremse erhältlich, sondern auch eine Müdigkeitserkennung und ein Querverkehrswarner. Letzterer gehört zum „City-Notbremsassistenten Plus“, erkennt beim Rangieren Hindernisse hinter dem Auto und steigt notfalls ohne Zutun des Fahrers in die Eisen. Der kleine Bruder des CX-5 bekommt neben dem Müdigkeitswarner eine neue Verkehrszeichenerkennung, die Tempolimits und Warnschilder identifiziert und im nunmehr hochauflösenden, farbigen Head-up-Display anzeigt. Dem kleinen SUV, der es zum meistverkauften Mazda in Deutschland nach demCX-5 gebracht hat, wurde zudem eine weiter vorausschauende Frontkamera spendiert. Die erkennt nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Fußgänger und hält den City-Notbremsassistenten jetzt bis Tempo 80 hellwach.

Unter den Motorhauben bleibt alles wie gehabt. Für den Mazda 2 stehen ein 1,5-Liter-Benziner in den Leistungsstufen 75, 90 und 115 PS sowie ein 1,5-Liter Diesel (105 PS) zur Wahl. Beim CX-3, der zu den wenigen SUVs seines Formats zählt, die auch mit Allradantrieb angeboten werden, sind es zwei 2,0-Liter-Benziner (120/150 PS) und der 105 PS starke Turbodiesel. Die Preise beginnen jeweils unverändert bei 12.890 bzw. 17.990 Euro. Wolfgang Brekeller