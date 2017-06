David Hasselhoff erweitert Deutschlandtour 2018

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) "Baywatch"-Star David Hasselhoff (64) erweitert seine Deutschlandtour 2018. Dreißig Jahre nach seinem Superhit "Looking for Freedom" will der US-Sänger 17 statt wie bisher geplant 10 Konzerte in Deutschland geben, teilte der Veranstalter Ralf Seßelberg von der Agentur Promevent am Dienstag mit. Auftakt und Abschluss soll im Berliner Friedrichstadt-Palast sein.

Neue Stationen sind die Städte Ludwigsburg, Oberhausen, Saarbrücken, Lingen und Bremen. Außer in Berlin gibt es auch in Hamburg einen zweiten Auftritt. Hasselhoff sei von vielen Fans gefragt worden, warum er mehr im Osten als im Westen auftrete, und habe sich deshalb zu der Erweiterung entschlossen, so der Veranstalter.

1989 hatte der Sänger mit der Neuauflage des Songs "Looking for Freedom" (Auf der Suche nach Freiheit) viele Herzen in Deutschland gewonnen. Obwohl der Text eigentlich die Lebensbeichte eines verwöhnten jungen Mannes ist, wurde das Lied zur Zeit des Mauerfalls als Freiheitshymne gefeiert. Zu Silvester 1989 sang er es an der Mauer.