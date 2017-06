Fiat: Verjüngte 500L-Familie

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Fiat 500L ist nicht irgend ein Minivan, sondern das meistverkaufte Auto seiner Klasse in Europa - und zwar ohne Unterbrechung seit seiner Markteinführung vor fünf Jahren. Damit das auch künftig so bleibt, haben die Italiener jetzt an den fünf- bis siebensitzigen Familienkutschen (Längen 4,24 bis 4,38 Meter) 40 Prozent aller Bauteile erneuert. Passend zum aufgefrischten Außen- und Innendesign gibt es auch neue Namen. Das Basismodell mit 455 bis 1480 Litern Laderaum heißt jetzt Urban und wird zu leicht erhöhten Preisen ab16.490 Euro angeboten. Dem Urban steht der ebenso geräumige, aber höher gelegte und robust beplankte Cross (früher Trekking) zur Seite, der 2000 Euro teurer kommt. Mit bis zu sieben Sitzen und rekordverdächtigem Ladevolumen von 1784 Litern wartet der auf gut überschaubare 4,38 Meter verlängerte Wagon (vormals Living) auf, dessen Preisliste bei knapp 19.000 Euro beginnt.

Neben dem an Front und Heck modifizierten Außendesign fällt vor allem das komplett überarbeitete Interieur ins Auge. Alle drei Modelle profitieren von feinerem Material, besser ablesbaren Armaturen jetzt auch mit farbigem Info-Display zwischen den Rundinstrumenten, vergrößerten Ablagen und verbesserten Sitzen mit Mittelarmlehne vorn. Auf Wunsch gibt es ein Infotainmentsystem mit sieben Zoll großem Touchscreen und Smartphone-Anbindung via Apple Car Play oder Android Auto. Nachgelegt hat Fiat auch in Sachen Sicherheit. Die City-Notbremse gehört jetzt zur Serienausstattung.

Die Motorisierung umfasst nach wie vor drei Benziner und zwei Diesel mit einer Leistungsspanne von 95 bis 120 PS. Den Zweizylinder-Turbo Twin Air (105 PS) gibt es auch als Erdgasvariante. FCA Deutschland erwartet, dass sich die Mehrheit der 500L-Käufer für den Cross entscheidet. Wie sich bei ersten Testfahrten zeigte, taugt die hochbeinige Fuhre (Plus 2,5 Zentimeter Bodenfreiheit) durchaus auch für den Abstecher vom Boulevard zum Baggersee. Abseits befestigter Wege hilft der Fahrmodus „Traction+“ weiter, bei dem eine elektronische Differenzialsperre in den Frontantrieb eingreift und das Motordrehmoment an das Rad mit der besten Haftung leitet. Mit dem Drehschalter lassen sich insgesamt drei Fahrprogramme wählen, darunter auch eine Bergabfahrhilfe. Wolfgang Brekeller