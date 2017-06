Kita-Kinder testen eigenes Ernährungswissen an der Gesamtschule

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder/Bergfelde (OGA) Gesunde Ernährung steht bei den "Angestellten" der Schülerfirma "R-H-C" der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder regelmäßig auf dem Stundenplan. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin und "Firmen-Chefin" Renate Jäger haben Zehntklässler jetzt ein Konzept entwickelt, um Kita- und Grundschulkinder spielerisch an das Thema heranzuführen. Am Dienstag testeten Kinder der Bergfelder EFJ-Kita den Ernährungsparcours in der Schulküche. An zwölf Tischen mussten sie unter Anleitung der Jugendlichen verschiedene Aufgaben lösen. Nach dem Motto "Mit allen Sinnen genießen" sollten Lebensmittel ertastet, gerochen und geschmeckt werden. Dabei zeigten die Bergfelder durchaus Ernährungsbewusstsein. Vor allem die Obst- und Gemüsesorten wurden von den meisten Kindern richtig benannt. Am Ende des Vormittages wurde gemeinsam gegessen, bevor die Teilnehmer ihren Ernährungspass erhielten.