Ein Dorf wird zur Galerie

Neuwerder (MOZ) Im Havelland gibt es Dörfer wie Bahnitz und Garlitz, die durch Kunst und Kultur Besucher locken. Alle zwei Jahre macht auch das kleine Neuwerder in der Lilienthal-Gemeinde Gollenberg von sich reden, wenn es zur Galerie wird. So wieder ab kommenden Samstag, 17. Juni.

Ulrike Hogrebe, Gewinnerin des Brandenburgischen Kunstpreises in der Kategorie Malerei, eröffnete 1993 ihr Atelier in Neuwerder und ist Kuratorin der Biennale "Land(schafft)Kunst", die ab Samstag zum sechsten Mal stattfindet.

Bereits zum sechsten Mal öffnen sich die Dorfbewohner teils renommierten, teils jungen talentierten Künstlern und stellen Häuser, Gärten, alte Stallungen, oder freies Land zur Ausstellung zeitgenössischer Werke zur Verfügung. 26 Künstler aus Berlin, Brandenburg, aber auch aus Baden-Württemberg beteiligen sich in diesem Jahr. Aus der Region stammen unter anderen Anna Arnskötter und Lothar Seruset (Senzke), Marina Schreiber und Michael Hischer (Fehrbellin) sowie Ulrike Hogrebe und Christoph Scholz aus dem Gastgeberort

"Das Interessante ist, dass die Kunstwerke nicht nur in Neuwerder "abgeladen' werden, sondern teilweise hier im Ort entstehen. Gerade in diesem Jahr", so Marie-Therese Leopold vom 2009 gegründeten "LandSchafftKunst e.V.". So wohnen die Künstler während der Biennale bei den Dorfbewohnern. Manche kommen auch außerhalb der Biennalen nach Neuwerder, um künstlerisch zu arbeiten.

Die Biennalen hatten stets ein bestimmendes Motto, auf das die Künstler fokussierten. In diesem Jahr ist ein Schwerpunkt das Thema "Tiere", dem man sich mit zeitgenössischen Skulpturen, Installationen, Malereien, Zeichnungen und Fotografien widmet.

Im Jahr 2006 war das Dorf Neuwerder, mit nicht ganz 20 Häusern und weniger als 50 Einwohnern zum ersten Mal zur Galerie geworden. "1993 habe ich mein Atelier im Ort eröffnet und bin auch hergezogen", erzählt Ulrike Hogrebe, die 2015 den Brandenburgischen Kunstpreis in der Kategorie Malerei gewonnen hatte. "Nachdem ich immer wieder Atelierausstellungen mit befreundeten Künstlern veranstaltete, kam meine Nachbarin Barbara Zachert auf die Idee, dass sich doch auch auf den anderen Höfen Künstler präsentieren könnten."

Nach dem ersten Erfolg war somit die Idee zu "Land(schafft)Kunst" geboren. "Wir wollten zeigen, dass auch auf dem Land Kultur möglich ist und anspruchsvolle Kunst entsteht und gezeigt wird", ergänzt Marie-Therese Leopold. "Es ist ein tolles Projekt, das auch die Bewohner näher zusammenbringt und nicht nur möglicherweise "elitäre' Kunstkenner aus Berlin oder Hamburg anzieht. Mittlerweile haben auch die Havelländer selbst die alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung gut angenommen."

Nach Ausstellungsende hat der Verein seit 2010 jeden teilnehmenden Künstler in Wort und Bild in einem informativen und anspruchsvoll gestalteten Katalog vorgestellt, sowie die Reden und Grußworte zur Vernissage veröffentlicht. Für den Katalog zur diesjährigen Biennale sucht der Verein aber noch einen Sponsor.

Die diesjährige Kunst-Biennale "Land(schafft)Kunst VI" wird am 17. Juni, um 14.00 Uhr, in Ulrike Hogrebes Atelierhaus in Neuwerder, Kastanienweg 8, feierlich eröffnet. Während des Ausstellungszeitraums werden Gäste an den Wochenenden 17./18., 24./25. Juni und 1./2. Juli, jeweils zwischen 13.00 und 19.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung, im Dorf und in den Häusern, Gärten und Ausstellungsräumen gern begrüßt. Neuwerder liegt direkt neben der Landesstraße 17, etwas mehr als fünf Kilometer hinter der Stadt Rhinow in Richtung Friesack. Mehr Infos auf www.land-schafft-kunst.de und unter 033875/312 60.