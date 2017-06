Zwei Radfahrerinnen bei Unfällen verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg/Schönfließ (til) Zwei Radfahrerinnen sind am Montag bei Unfällen verletzt worden. Zwischen Oranienburg und Schmachtenhagen übersah ein 17-jähriger Autofahrer am Abweig nach Lehnitz eine 72-jährige Radfahrerin. Sie stürzte über die Motorhaube des Autos, wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auf der Schildower Chaussee in Schönfließ übersah ein Caddy-Fahrer eine 67-jährige Radfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Frau so stark abbremsen, dass sie vom Fahrrad stürzte. Sie wurde verletzt, suchte aber selbstständig einen Arzt auf.