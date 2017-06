Nitrathöchstbelastung in Klein-Mutz

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Viel zu hohe Nitratwerte im Grundwasser hat der VSR-Gewässerschutz bei den Brunnenwasserproben festgestellt, die im Rahmen der Informationsveranstaltungen am 16. Mai in Zehdenick abgegeben wurden. In jeder siebten untersuchten Probe lag die Nitratkonzentration oberhalb des Grenzwertes der deutschen Trinkwasserverordnung von 50 Milligramm pro Liter. Insgesamt wurden bei der Untersuchung das Wasser aus 45 privat genutzten Brunnen aus dem Raum Zehdenick, Gransee, Löwenberger Land und Liebenwalde analysiert. Der Gewässerschutzverein kritisiert, dass Massentierhaltungen und Biogasanlagen bisher ganz legal zu einer erheblichen Belastung des Grundwassers beitragen.

"Die Nährstoffüberschüsse lassen sich in den Betrieben mit den bisherigen Methoden nicht ausreichend erfassen. Die Politiker sind in ihrer aktuellen Diskussion gefordert in der sogenannten Stoffstrombilanz die Berücksichtigung der gesamten Stickstoffe von den Massentierhaltungen zu verlangen", so Susanne Bareiß-Gülzow, Vorsitzende des Gewässerschutzvereins. Die Vereinsmitglieder fanden bei den Untersuchungen 256 Milligramm Nitrat pro Liter in einem privat genutzten Brunnen in Klein-Mutz. Weitere mit Nitraten stark verschmutzten Brunnen stellten die Umweltschützer auch in Rönnebeck mit 112 Milligramm pro Liter (mg/l) und in Zehdenick mit 83 mg/l fest. Das Wasser sei wegen der Überschreitung des Grenzwertes der Trinkwasserverordnung nicht mehr zum Trinken geeignet.

Besonders wichtig sei außerdem, dass derart belastetes Wasser nicht zum Befüllen eines Fischteichs genutzt wird. Es bestehe die Gefahr, dass es zur Massenvermehrung von Algen kommt. Diese könne bei der Zersetzung zum Fischsterben führen. Beim Bewässern mit nitratbelastetem Grundwasser komme es zu einer zusätzlichen Nitratzufuhr. Diese muss man bei der Düngung dringend beachten, damit es nicht zu einer unnötigen Nitratanreicherung in der Pflanze komme.

Der Bürger habe ein Recht auf sauberes Wasser. Da es für die Wasserversorger immer aufwendiger werde, Trinkwasser zu liefern, das den Grenzwert von 50 mg/l Nitrat einhält, würden die Preise für Leitungswasser steigen. Umso ärgerlicher sei das, da viele Gartenbesitzer heute schon wegen der starken Belastung im Brunnenwasser für viele Verwendungen im Garten statt Brunnenwasser Leitungswasser verwenden müssten.