Wowereit beim MOZ-Talk

Aus Berlin kommen Klaus Wowereit und Gayle Tufts. Beide sind befreundet. Er ist waschechter Berliner und war 13 Jahre Regierender Bürgermeister von Berlin. Sie lebt als Amerikanerin seit fast 30 Jahren in Berlin – singt, tanzt und schreibt Bücher. Ihr neuestes „American Woman“ stellt sie an diesem Abend vor.

Aus Hamburg reist David Friedrich an. Der 26-Jährige ist einer der erfolgreichsten Poetry Slamer – moderne Dichtkunst – in Deutschland. Aus Ratzeburg in Schleswig-Holstein kommt Gunter Tiersch. Er ist seit 30 Jahren der ZDF-Wetterexperte. Beim Talk wird er auch eine Wetterprognose für den Sommer 2017 machen. Elias Pracht und Dennis Ehrmann gehören zum Leistungszentrum Judo am Olympiastützpunkt. Sie werden auf der Bühne Judo-Übungen zeigen. Die Awo-Kreisvorsitzende Peggy Zipfel wird erneut für den Verein Löwenkinder werben. Eigens dafür hat sie mit der MOZ-Showband ein Lied einstudiert. Der MOZ-Talk wird auch wieder im Livestream www.moz.de übertragen.