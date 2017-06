Streit über Beobachtung terrorverdächtiger Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581012/

Die Deutsche Kinderhilfe hingegen hält die Überwachung von Kindern für vertretbar, wenn eine schwere staatsgefährdende Straftat von ihnen auszugehen droht. Die Beobachtung von Personen sollte nicht an deren Alter festgemacht werden, sondern an ihrer konkreten Gefährlichkeit, sagte der Vorstandsvorsitzende Rainer Becker. Caffier hatte am Vortag erklärt: "Für uns ist es fast unvorstellbar, aber wir dürfen nicht so blind sein, zu glauben, dass nur Männer zwischen 25 und 35 extremistisch aktiv sind."

Die FDP kritisierte Caffiers Forderung, zur Terrorabwehr die Überwachungsmöglichkeiten in der Telekommunikation auszuweiten. Der Minister habe einen massiven Abbau bei der Polizei während seiner Amtszeit zu verantworten und nun wolle er die Bürgerrechte einschränken, um die Kriminalität zu bekämpfen, sagte der FDP-Spitzenkandidat zur Bundestagswahl in MV, Hagen Reinhold. Der Abbau bei der Polizei war Ende 2015 bei einer Personalstärke von 5800 gestoppt worden. Bis zum Jahr 2020 sollten eigentlich 5515 Stellen erreicht werden. SPD und CDU haben in ihrem Koalitionsvertrag im Herbst 2016 vereinbart, 150 neue Stellen zu schaffen.