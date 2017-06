artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581015/

Der erste Zug, der heute um 3.52 Uhr in Neustrelitz startet, verlässt Oranienburg um 4.43 Uhr in Richtung Berlin. In Gesundbrunnen hält der erste Zug in Richtung Oranienburg und Fürstenberg um 4.47 Uhr.

Bahnkunden können sich auf eine Verbesserung im RE 5 freuen. Im Laufe des Sommers sollen weitere neue Wagen des Modells Twindex auf die Schiene geschickt werden. Die Bahn hatte lange darauf gewartet. Übergangsweise sind noch alte Doppelstockwagen aus DDR-Produktion im Einsatz. Die neuen Wagen sind klimatisiert, komfortabler und haben größere Fahrradabteile. Bis zum Jahresende soll die Lieferung komplett sein, so Auferkamp.