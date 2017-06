Ehrlich-Elf krönt Saison mit Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Jubel in Rot: Die Oberliga-Fußballer von Victoria Seelow II haben sich mit einem 6:1-Heimerfolg über den Storkower SC II durch die 1:3-Niederlage der Kicker des FC Eisenhüttenstadt in Petershagen- Eggersdorf die Meisterschale der Kreisoberliga gesichert.

Ausschlaggebend für den vorzeitigen Titelgewinn der Elf von Übungsleiter Mark Ehrlich war jedoch die Auswärtsniederlage des ärgsten Widersachers FC Eisenhüttenstadt II im Spiel bei der Landesligareserve von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf. Da beide Begegnungen bereits um 12.30 Uhr angepfiffen wurden, gab es zwischen den jeweiligen Spielorten natürlich eine durchgehend gehaltene "Standleitung" verschiedener Mobiltelefone, um die jeweils neuesten Wasserstandsmeldungen, sprich Ergebnisänderung, live zu erfahren.

Die personellen Voraussetzungen der Ehrlich-Truppe gestalteten sich aufgrund der vorgezogenen Anstoßzeit durchaus als schwierig. Etliche Victoria-Stammkräfte mussten passen und so kamen Akteure der dritten Mannschaft sowie einige Routiniers der Altherren-Elf zum Einsatz. Wenn schon, denn schon: Die aus der Not heraus geborene Seelower Elf verblüffte mit einem in dieser Deutlichkeit nie und nimmer erwarteten 6:1 (2:0)-Heimerfolg. Den ersten Paukenschlag setzte Oldie Dennis Mielke, der die frühe Führung der Platzherren erzielte (10.). Auch in der Folgezeit blieben die Victorianer am Drücker und diktierten mit flotten Kombinationen das Geschehen. Den 2:0-Pausenstand markierte der im ersten Durchgang noch mit angezogener Handbremse agierende Angreifer Philipp Pflug (27.). In der Folgezeit verpasste die Heimelf einen weitaus deutlicheren Vorsprung, da hochkarätige Möglichkeiten gleich im Dutzend ungenutzt verstrichen.

Dies änderte sich mit dem Wiederanpfiff allerdings nachhaltig. Keine Frage: Die Seelower "Notelf" inszenierte, kaum da der Unparteiische Michael Dikof die Partie erneut angepfiffen hatte, ein echtes Spektakel. Vor allem Philipp Pflug blühte in den zweiten 45 Minuten richtig auf. Der Sekundenzeiger auf dem Zifferblatt hatte noch keine zwei vollständigen Runden gedreht, da sorgte Pflug nach Vorarbeit von Christian Gramsch mit seinem zweiten Treffer für das 3:0. Auch für das 4:0 zeichnete sich Pflug verantwortlich, als er mit einem fulminanten Distanzschuss Storkows Schlussmann Lucas Fiedler keinerlei Abwehrchancen ließ. Einen angesichts des Spielstandes vernachlässigbaren Seelower Aussetzer nutzte Felix Maletzki, um in der 64. Minute Storkows Ehrentreffer zu erzielen. Anschließend war jedoch der kaum zu bremsende Pflug wieder am Drücker. Der Blondschopf erhöhte mit seinem vierten Treffer auf 5:1 (67.). Der Schlussakkord gehörte Peer Schumann, ansonsten als Stammtorhüter im Victoria-Team zu finden. Aufgrund des personellen Engpasses musste Schumann jedoch als Feldspieler ran und sorgte mit seinem ersten Saisontreffer in 77. Minute für den 6:1-Endstand.

In den verbleibenden Minuten gehörte die Aufmerksamkeit der Seelower mehr der Partie in Petershagen als der eigenen Begegnung. 1:0, 2:0 und 3:0 lauteten die Zwischenstände, ehe die Gäste von der Oder den Schlusspunkt zum 3:1 setzten. Kreisoberliga-Staffelleiter Bernd Miserius machte es dann offiziell: "Victoria Seelow II ist vorzeitiger Titelträger Aufsteiger der Saison 2016/2017", so der Wriezener.

Zum letzten Spieltag am Sonnabend im Kreisderby beim MTV Altlandsberg reisen die Kreisstädter dann als Meister der Kreisoberligasaison 2017 an.