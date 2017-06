artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Gewusel und Gekicher im Keller des Kulturhauses. Hier hat der Theaterverein TRS seinen Kostümfundus, den er für 30 Kinder aus Neutrebbin im Oderbruch, aus Bogdaniec in Polen und aus der Region geöffnet hat. Die Neuntklässler haben im Mai in einem Camp begonnen, gemeinsam ein Musical zu entwickeln und einzustudieren. Regisseur Stephan Wapenhans ruft auf englisch "Come on!", neben ihm der polnische Dolmetscher. Wapenhans erarbeitet seit fünf Jahren Musicals mit Kindern. "Es ist immer, als wenn man einen Sack Flöhe hütet, wenn man mit Kindern arbeitet. Aber mit jeder Stunde ist zu spüren, wie konzentriert und diszipliniert Kids sein können", sagt er.

Bei diesem Projekt gebe es Sprechszenen in der jeweiligen Muttersprache. Später würden die Sprachen gemixt, es werde getanzt und gesungen. Aus Neutrebbin sind auch unbegleitete junge Geflüchtete gekommen, sie gehen mit den Kindern von der Oderbruch-Oberschule in eine Klasse.

Im Publikum sitzen auch SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß und Direktorin Doreen Kind. "Ich habe in letzter Zeit wie eine Löwin für die Neutrebbiner Schule gekämpft, darum genieße ich, dass es hier so harmonisch läuft." Stephen Ruebsam, Kulturnetzwerker und SPD-Bundestagskandidat der Region, hatte gemeinsam mit dem Kulturverein das Musicalprojekt ins Leben gerufen. "Ich habe im Bildungsministerium für das Projekt geworben und Simona Koß gefragt, ob nicht die Partnerschulen mitmachen möchten. Sie war gleich Feuer und Flamme, auch das Ministerium war begeistert."

Die Jugendlichen spielen ihre ersten Szenen mit stampfenden Rhythmen und viel Akrobatik, als Staatssekretär Dr. Thomas Drescher ankommt. Er hat einen Scheck über 4450 Euro im Gepäck und überreicht die Fördermittel des Bildungsministeriums inmitten der bunten Kinder an den Theaterverein, der das ganze Projekt stemmt. Auch die Sparkasse Märkisch-Oderland ist als Unterstützerin mit im Boot, außerdem gibt es viel Hilfe vom deutsch-polnischen Jugendwerk. Am 18. August zieht der ganze Tross auf die andere Seite der Oder, zum Brotfest in Bogdaniec, zuvor sind kleine Auftritte im Amt Barnim-Oderbruch geplant, am 10. September spielen die Jugendlichen auf dem Benefiztag für das Rüdersdorfer Kulturhaus. Im Oktober schließlich geht es für das "Pelle-Musical Oderland" auf das Kräuterfest in Prädikow zum letzten Gastspiel.