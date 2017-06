Straßensperrungen im Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Die Rosa-Luxemburg-Straße wird komplett, also in beide Fahrtrichtungen, gesperrt. Auch die Franz-Mehring-Straße wird gesperrt - zwischen Wieckestraße und Rosa-Luxemburg-Straße, hier wird ebenfalls die Fahrbahn instandgesetzt. Gesperrt wird schließlich auch die Karl-Marx-Straße - zwischen Collegienstraße (Höhe Restaurant Fratelli) und Einfahrt Kleine Oderstraße, halbseitig in Fahrtrichtung Oderturm.

Die Halbe Stadt wird aus beiden Fahrtrichtungen zur Sackgasse und endet jeweils vor der Rosa-Luxemburg-Straße. Die Beckmannstraße bleibt Sackgasse und endet ebenfalls vor der Rosa-Luxemburg-Straße.

Hauptgrund für die Sperrung ist die Instandsetzung der Fahrbahn auf der Kreuzung Karl-Marx-/Rosa-Luxemburg-Straße. Anders als zunächst geplant wird die Stadtbrücke nicht gesperrt, deshalb wird jetzt nur die westliche Hälfte der Kreuzung (Fahrtrichtung Oderturm) erneuert. In Fahrtrichtung Berliner Straße bleibt die Karl-Marx-Straße befahrbar, auch der Verkehr über die Stadtbrücke nach Slubice kann normal rollen.

Fahrzeuge, die von der Stadtbrücke (oder aus der Schulstraße) kommen, werden an der Ampel nach rechts in Richtung Berliner Straße geleitet. Das Geradeausfahren und das Linksabbiegen werden untersagt. Wer von Slubice aus in die Magistrale fahren will, muss der Umleitung über Goepelstraße und Hansa Nord folgen.

Überhaupt wird der gesamte Verkehr aus Richtung Norden (B 5, B 112) in die Innenstadt umgeleitet - über die Kieler, die Leipziger und die Heilbronner Straße. Da auch der gesamte Grenzverkehr über die Heilbronner Straße läuft, muss mit noch längeren Staus als bisher gerechnet werden.

Die Straßenbahnen und die Busse der SVF und des Regionalverkehrs aus MOL können die Karl-Marx-Straße in beide Richtungen passieren, für sie werden Baustellenschranken errichtet. Auch die Buslinie 983 verkehrt von und nach Slubice. Wegen der Sperrung der Franz-Mehring-Straße werden die Busse der Linie 982 bereits ab heute zwischen Wildenbruchstraße und Bahnhof umgeleitet.