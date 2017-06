artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Die Flucht endete nach wenigen Wochen: Kein politisches Asyl für den Rechtsextremisten Mahler in Ungarn. Er muss seine Reststrafe in Deutschland verbüßen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581022/

Horst Mahler wird in Ungarn festgehalten - und er wird dort kein politisches Asyl erhalten

Horst Mahler wird in Ungarn festgehalten - und er wird dort kein politisches Asyl erhalten © dpa

Von ganz links rückte Horst Mahler nach ganz rechts: Er war Mitbegründer der linksextremistischen Rote Armee Fraktion (RAF) und wandte sich später dem Rechtsextremismus zu. Als Holocaustleugner wurde er mehrfach verurteilt. Am Dienstag kommt ein weiteres Kapitel in seinem schillernden Leben hinzu: Fotos zeigen den mittlerweile 81-Jährigen im Rollstuhl im abgeschirmten Bereich des Budapester Flughafens. Die Abschiebung nach Deutschland steht kurz bevor.

Ungarische Beamte bewachen den offensichtlich Kranken. Handschellen und Schlagstock sind griffbereit. Im Hintergrund stehen Gehhilfen und eine Plastiktüte - vermutlich mit seinen Habseligkeiten. Sein Ersuchen um politisches Asyl in Ungarn ist gescheitert. Wenige Stunden später sitzt er im Flieger auf den Weg in die Zelle in der JVA Brandenburg/Havel.

Mitte Mai zeigte sich Mahler vor dem Budapester Stadtgericht, als es um die Verhängung der Abschiebehaft ging, noch sehr redselig. Er beschwerte sich über die hygienischen Umstände in den zwei Tagen der Polizeihaft. Dann dozierte er, warum er in Deutschland "politisch verfolgt" sei. Die Richterin hörte dem alten Mann geduldig zu.

Mahler wurde am 23. Januar 1936 in Haynau (Schlesien) geboren. Seine Eltern waren Nationalsozialisten. Nach dem Krieg wuchs Mahler in Westberlin auf. Mahler war Anwalt von Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld und Studentenführer Rudi Dutschke. 1969 verteidigte er die Kaufhaus-Brandstifter Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Kurz danach gründete er mit ihnen die RAF.

Im Oktober 1970 wurde Mahler verhaftet und später wegen Beteiligung an verschiedenen Banküberfällen mit terroristischem Hintergrund zu 14 Jahren Haft verurteilt. Der spätere Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) war damals einer seiner Verteidiger. Im Gefängnis distanzierte sich Mahler von seiner terroristischen Vergangenheit. Nach zehn Jahren kam er frei. 1987 wurde er mit Hilfe seines Verteidigers, dem damaligen Juso-Vorsitzenden und späteren SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder, wieder als Anwalt zugelassen.

In den 90-er Jahren wechselte Mahler die Seiten: Er wurde für einige Jahre NPD-Mitglied, veröffentlichte eine "Flugschrift an die Deutschen, die es noch sein wollen, über die Lage ihres Volkes" und gründet eine nationale Bürgerbewegung. Mahler äußerte sich fremdenfeindlich und agierte in der rechtsextremen Szene.

Wegen faschistischer Äußerungen schloss ihn die Vereinigung Berliner Strafverteidiger im Januar 2001 aus. Seine Tätigkeit als Anwalt blieb davon unberührt: Im selben Jahr vertrat er die NPD im Verbotsantrag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Als Holocaust-Leugner wurde Mahler von deutschen Gerichten verurteilt - zuletzt vom Landgericht Potsdam zu zehn Jahren Haft. Seit 2009 saß er in Brandenburg/Havel ein. In der Haft schrieb er eine 200-seitige antisemitische Hetzschrift, die Unbekannte ins Internet stellten. 2015 wurde seine Haft wegen seiner schweren Erkrankung unterbrochen. Zum erneuten Haftantritt im April erschien er nicht: Er hatte sich nach Ungarn abgesetzt, wo er um politisches Asyl bat. Erfolglos. Nun sitzt er wieder im Gefängnis in Brandenburg/Havel.