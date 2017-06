Verträge mit Gewerbeparkentwickler fix

artikel-ansicht/dg/0/

Die Gemeinde Wustermark hat für den Verkauf der drei insgesamt rund 13,5 Hektar großen Flächen eine siebenstellige Summe einstreichen können. Schon das allein kann als erneuter Coup verbucht werden. "Wir sind natürlich sehr glücklich über das Engagement von VGP. Erstens werden neue Arbeitsplätze entstehen und zweitens können wir mit nicht unerheblichen Gewerbesteuereinnahmen rechnen. Insofern ist das für die Gemeinde und die Region eine bedeutsame Nachricht. Ich denke, wir können stolz sein, dass Wustermark der Wirtschaftsstandort im Havelland schlechthin ist. Es kostet natürlich viel Kraft eine solche Entwicklung zu ermöglichen", sagte Schreiber. Allein im Kalenderjahr 2017 sind damit 32 Hektar vermarktet und entwickelt worden, auch dank der Mithilfe des Landkreises. "Wir können uns immer auf eine bewährte Zusammenarbeit verlassen", meinte der Verwaltungschef dazu. Eine weitere Auswirkung: Der Schuldenstand, der aktuell mit Blick auf die GVZ-Kredite bei rund sieben Millionen Euro liegt, kann damit weiter gesenkt werden. 2010 lag dieser übrigens noch bei rund 19 Millionen Euro. "Unserem Ziel, schuldfrei zu sein, kommen wir damit einen weiteren Schritt näher", betonte der Bürgermeister.

Das Unternehmen VGP wiederum will die drei Grundstücke nach Bau der Hallen und Vollvermietung im eigenen Bestand halten, wie Martin Rüdel, Leiter der Grundstücksakquise betonte. "Es ist beabsichtigt, auf den Grundstücken standardisierte Gewerbehallen zu errichten. Die Mieter werden langfristige Mietverhältnisse eingehen. Die Flächen können aber je nach Nutzerwunsch auf die jeweiligen Belange ausgebaut werden. Wir gehen davon aus, dass sich fünf bis zehn Unternehmen am Standort Wustermark neu ansiedeln werden", teilte er mit. VGP unterhält bislang im europäischen Ausland, etwa in Ungarn, Spanien und Litauen, sowie deutschlandweit, darunter in Ludwigsfelde, mehrere Immobilienparks in Vollvermietung. In Wustermark können Gewerbebauten von 6.000 bis 30.000 Quadratmeter gemietet werden. Insgesamt 72.000 Quadratmeter vermietbare Lagerflächen sollen entstehen. "Der Bau der Hallen wird noch in diesem Jahr beginnen", so Schreiber. Zwei Flächen sind übrigens sofort bebaubar, ein fünf und ein 3,5 Hektar großes Areal. Für die Fläche inmitten des GVZ muss noch ein B-Planveränderungsverfahren greifen.