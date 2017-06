Gefragter Sonderstempel

artikel-ansicht/dg/0/

In Neulangsow hatte am großen Festtag vor der Remise das Sonderpostamt geöffnet. Dafür war Ralf Tiede vom "Team Erlebnis Briefmarke" von der Deutschen Post aus Berlin ins Oderbruch gekommen. "Die Sonderstempel finanzieren wir durch den Verkauf von Briefmarken. Die Auflage der Ganzsache lag bei 250 Stück und über 200 sind verkauft worden", so der Vereinschef. Der Druck war - wie bei anderen Ganzsachen - in bewährter Weise durch Paulus und Partner in Manschnow erfolgt.

Informationen über Sonderpostämter werden in allen philatelistischen Fachzeitschriften veröffentlicht, erreichen dadurch Sammler in ganz Deutschland und auch im Ausland. Den Beleg von Neulangsow haben auch die Sammler von Automatenmarken (ATM) abgefordert. Besonders gefragt seien stets die Sonderpostbeförderungen, unterstreicht Dräger. Das ist dann auf den Ganzsachen aufgedruckt.

In Neulangsow übernahmen Feuerwehrleute aus Garzau in historischen Uniformen die Beförderung. Sie hatten den Postsack im Festumzug mitgeführt, übergaben ihn ans Sonderpostamt. Über die Internetseite des Landesverbandes können sich Liebhaber noch ihr Exemplar sichern.

Kontakt: www.phila-bb.de