Washington (dpa) Im Streit um die Sanktionspolitik gegenüber Russland haben sich Republikaner und Demokraten im US-Senat auf eine Ausweitung des Maßnahmenpakets verständigt. Demnach sollen die bisher bereits bestehenden Sanktionen punktuell erweitert und ausgebaut werden, teilte der Oppositionsführer im Senat, Charles Schumer, am Dienstag in Washington mit. Die Sanktionen wurden wegen der Rolle Russlands bei der Krise in der Ukraine verhängt.