Länderbeauftragte für mehr Transparenz

Mainz (dpa) Die deutschen Geheimdienste sollten sich nach Ansicht der Länderbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit stärker für die Fragen von Bürgern öffnen. Die Experten beschlossen am Dienstag einstimmig eine entsprechende Forderung an die Bundesregierung. "Für uns sind Nachrichtendienste eine Behörde sozusagen wie jede andere", sagte der rheinland-pfälzische Landesbeauftragte Dieter Kugelmann nach einer Konferenz in Mainz. Wenn ein Bürger eine Anfrage habe, könne ein Nachrichtendienst prüfen, ob Geheimschutzgründe dagegen sprächen.