Alte Poststraße bis Jahresende voll gesperrt

Fürstenberg (GZ) Am kommenden Montag wird die Alte Poststraße im Fürstenberger Stadtzentrum voll gesperrt, und das bis Jahresende. Darüber informierte die Firma Dienst am Bau Schröder. Der Grund sei der vorgesehene Neubau eines privaten Wohn- und Geschäftshauses zwischen Alter Post und Wasserwanderrastplatz, den sein Betrieb ausführen werde, sagte Geschäftsführer Uwe Schröder. Das tieferliegende Grundstück sowie die geringe Breite von Straße und Gehweg ließen ansonsten wenig Raum, um vorgeschriebene Absperrungen zu errichten beziehungsweise um mit Baumaschinen zu manövrieren. So sei die Sperrung bei der Unteren Verkehrsbehörde beantragt worden. Bis zur Auffahrt der Alten Post bleibt die Straße aber befahrbar.