Oranienburg (OGA) Sonne, Regen, Sonne, Regen - beste Bedingungen für lästige Quälgeister aus der Luft. In diesem Jahr fühlen sich Mücken besonders wohl in Oberhavel.

Sie lieben den Wechsel von Wärme und Niederschlag. Schon das Frühjahr bescherte ihnen einen einwandfreien Populationsstart. Auch jetzt liegen die Temperaturen über 20 Grad Celsius und überall gibt es Pfützen. "Das sind ideale Voraussetzungen", sagt Doreen Walther, Mückenexpertin am Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg. Sie prophezeit ein prächtiges Mückenjahr mit einer "explosionsartigen Verbreitung".

"Bei einigen Arten sind wir schon in der dritten oder sogar vierten Generation", sagt Doreen Walther. Bleibt es bei dieser Witterung, erwartet sie deutlich mehr sirrende Plagegeister als in den Jahren 2014 und 2015. Vergangenes Jahr sei schon einmal ein sehr gutes Jahr für die Insekten gewesen. Bei optimaler Mücken-Wetterlage erreiche die gemeine Hausmücke bis zu acht Generationen, so die Forscherin. Da kann sich der Mensch auf was gefasst machen.

300 bis 350 Eier legen die Weibchen in alle möglichen stehenden Gewässer wie in Pfützen, Regentonnen und halbvolle Gießkannen ab. Allerdings müssen sie vorher Blut gesaugt haben. "Sie benötigen die Proteine aus dem Blut für ihre Eibildung", sagt Doreen Walther. Männchen stechen nicht. Die Wirte sind den Weibchen egal, sie nehmen alles, ob Mensch oder Tier - Hauptsache Blut. Dabei stechen von den 28 Mückenfamilien, die in Deutschland vorkommen, nur drei. Die Familie der Stechmücken ist allerdings wiederum recht groß, sie unterscheidet sich in 50 Arten.

Rund fünf Wochen lebt so ein Stechmücken-Weibchen. Da hat sie ausreichend Zeit, nach jeder Blutmahlzeit, Ei um Ei zu produzieren. Guten Appetit! Mit einem massiven Angriff der Hausmücke sei im Juli und August zu rechnen, so Doreen Walther, dann erreichen sie ihren Höchststand. Was die Forscherin freut, wird anderswo zur Plage. Schon jetzt leiden Teile Deutschland unter einem kaskadenförmigen Auftreten der Hausmücke. So musste zum Beispiel in Bayern ein Wirt am Ammersee seinen Biergarten schließen, weil seine Gäste von den Blutsaugern überfallartig attackiert wurden.

Einen Trost hat Mückenexpertin Doreen Walter aber doch. Sobald eine der Säulen - Regen und Wärme - wegbricht, "dann wird es nicht so schlimm", verspricht sie. Sie selbst schütze sich vor dem Stich der Weibchen mit geschlossener Kleidung. Wird sie dennoch einmal erwischt, schaut sie - ganz die Forscherin - vorher erst einmal genau hin, um was es sich für eine Mücke es sich handelt. "Dann schlage ich zu."