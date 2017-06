Frankfurter Unternehmen und Schule ausgezeichnet

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde/Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Handwerkskammer Frankfurt und die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg haben am Dienstag in Eberswalde Ostbrandenburger Unternehmen mit dem Titel "Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs- und Studienorientierung" geehrt. Vorgeschlagen worden waren die Unternehmen von Schulen in der Region.