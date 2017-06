Bierhoff wusste von Draxlers Mittelmeer-Trip

artikel-ansicht/dg/0/

Die Sportliche Leitung um Bundestrainer Löw war nach Angaben von Teammanager Oliver Bierhoff über den Kurztrip an den freien Tagen nach dem 7:0 gegen San Marino in der WM-Qualifikation unterrichtet. «Ich wusste, dass er nochmal in die Sonne geht. Wir haben den Spielern bewusst zwei Tage frei gegeben», sagte Bierhoff in Kelsterbach, wo Löw mit seinem Kader die Vorbereitung auf das Turnier in Russland fortsetzte.

«Er ist gesund da, trainiert voll. Ich habe damit jetzt gar kein Problem», sagte Bierhoff, der betonte: «Das ist auch sein Privatleben. Ich weiß, dass er sich entsprechend ausgeruht hat.» Bilder von Draxler auf einer Yacht vor Ibiza hatten für Aufsehen gesorgt.