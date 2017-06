Trickdieb bei Seniorin

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (MZV) Ein Unbekannter brachte am Montag in Kyritz eine 75-Jährige um mehrere Tausend Euro. Er kam in ihre Wohnung unter dem Vorwand, etwas an den Fernsehsendern ändern zu müssen. Dafür wollte er ihre GEZ-Kundennummer sehen, die auf den Kontoauszügen zu finden sei. Die Seniorin bewahrt diese mit Bargeld in einer Kassette auf. Als sie danach suchte, lenkte der Mann sie ab und stahl ihr das Geld. Der Unbekannten war etwa 180 Zentimeter groß, hatte eine kräftige Statur und trug schwarzes, kurzes Haar. Er war mit einem weißen Shirt und einer dunklen Hose bekleidet. Der Mann schien, Deutscher zu sein.