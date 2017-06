Einigkeit über Amri-Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus sind sich über Ziele und Aufgaben des geplanten Untersuchungsausschusses zum Terroranschlag am 19. Dezember einig. SPD, Linke, Grüne, CDU und FDP verständigten sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf einen gemeinsamen Antrag für die nächste Parlamentssitzung. Er soll am 22. Juni im Plenum eingebracht und nach derzeitigen Planungen voraussichtlich in der letzten Sitzung vor der Sommerpause am 6. Juli endgültig beschlossen werden. Dann soll das Gremium möglichst rasch seine Arbeit aufnehmen.