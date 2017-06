Schmuckstücke des Automobilbaus unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Es sind Perlen des deutschen und internationalen Automobilbaus, die dieser Tage wieder buchstäblich poliert werden: Porsche 356 Speedster, MG ND Rennsportfahrzeug Baujahr 1934, Ferrari 308 Spyder, Fiat Dino Baujahr 1971 mit 2400 Kubikzentimetern und 180 PS, gar ein Mercedes Benz Streifenwagen von 1952. Sie lassen fast alle Herzen höher schlagen, auf jeden Fall aber die der Mitglieder der Interessengemeinschaft Veteranenfahrzeuge im Märkischen Kulturbund Strausberg, wie deren Sprecher Günter Krause berichtet. Gern hätten sie sich bereit erklärt, bei der Organisation des hiesigen Teils der Ausfahrt der Berliner am Sonnabend dieser Woche zu unterstützen, sagt Krause.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581044/

Denn er hat schon zum Thema der Ausfahrt, der historischen Rennstrecke des Buckower Dreiecks aus den 1920er-Jahren, in Archiven recherchiert. Im vergangenen Jahr hat die Strausberger Interessengemeinschaft eine Gedenkfahrt auf der Strecke veranstaltet.

Starten werden die Berliner in Berlin-Hermsdorf am Waldsee um 9 Uhr morgens. Nach einem Frühstückspicknick fahren sie über Bernau zum Schlossgut Altlandsberg. Nach den Besichtigungen bewegt sich die Kolonne von 30 bis 40 historischen Automobilen nach Strausberg, wo sie sich beim Straßenverkehrsamt versammeln. "Die Hermsdorfer laden die Strausberger ausdrücklich ein, sich am Korso zu beteiligen", sagt Günter Krause. Man müsse dazu nicht einmal zwingend ein historisches Fahrzeug fahren. Freilich werden aber von den Strausberger Veteranenfahrzeugfreunden einige dabei sein und den Tross der Edelkarossen mit den automobilen Errungenschaften der sozialistischen Ingenieurskunst vervollkommnen.

Um 12 Uhr wird die Ausfahrt von der Zulassungsstelle starten und über den Bollersdorfer Kreisel auf der historischen Rennstrecke des Buckower Dreiecks nach Waldsieversdorf zum Ferienpark am Däbersee führen. Nach dem Mittagessen geht es weiter nach Buckow, die Serpentinenstraße, auch ein Teil der alten Rennstrecke in Richtung Reichenberg und weiter über Ihlow zum Schloss Reichenow.

Wer teilnehmen möchte, melde sich bitte bei Günter Krause, Tel. 03341 23495 o. 0171 7352569 an.