Söhne führen Germendorfer Tierpark weiter

"Wir machen im Sinne unseres Vaters weiter. Das haben wir ihm zusammen am Sterbebett und auch schon vorher versprochen", sagte Hans-Dieter Eichholz, dessen Vater am 17. Mai im Alter von 84 Jahren gestorben war. Es gebe viele Spekulationen und Gerüchte, vor allem wollten die Leute wissen, wie es nun weitergehe. Freunde des Tierparks, der jährlich eine halbe Million Besucher anzieht, müssen sich keine Sorgen machen. "Es gibt kein Vakuum", versicherte Eichholz. Er sei mit bald 65 Jahren schon vor zehn Wochen aus der Rente heraus "reanimiert" worden, um mit den Brüdern den Betrieb zu leiten. "Wir haben alle ein bisschen vom Vater in uns", sagte Eichholz. Und über alles wache Mutter Lieselotte Eichholz (86), die von ihren Söhnen "Big Boss" genannt werde. Zusammen mit seinen Brüdern wolle er zunächst keine Neuerungen in Angriff nehmen, erklärte Eichholz. "In diesem Jahr beschränken wir uns auf Erhalt und Weiterbetrieb des Parks." Nach 20 Jahren Betrieb gebe es an viele Stellen Reparaturbedarf.

Da kommt die Spende vom Förderverein "Freunde desWildtierparks" gerade recht. Der hatte nach dem Tod von Horst Eichholz etwa 2 700 Euro Spenden erhalten. Das Geld soll in den Bau eines neues Zauns am Mufflongehege investiert werden, kündigte die neue Vorsitzende Sabine Brinkmann an.

Förderverein und Tierpark planen auch für dieses Jahr ein Tierparkfest, das voraussichtlich im August stattfinden soll.