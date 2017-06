"Meine Kollegin war mein Schutzengel"

artikel-ansicht/dg/0/

Den 17. Mai 2017 wird Karla Künzler nie wieder vergessen. Die Ereignisse dieses Tages haben das Leben der Hundeführerin verändert und ihren Körper mit Narben gezeichnet. Im Polizeibericht stand am nächsten Tag nur kurz und sachlich zusammengefasst: "Beim Training mit ihrem Diensthund wurde eine Diensthundeführerin der Polizeiinspektion OPR gestern gegen 10.45 Uhr verletzt. Sie wurde gebissen und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine zweite Beamtin, die mit auf dem Übungsplatz in der Nähe von Kränzlin war, erlitt einen Schock. Beide Polizistinnen sind zunächst nicht dienstfähig."

Dass ihr so etwas widerfahren wird, hätte die Polizistin nie gedacht. "Ich war 20 Jahre bei der Kripo in Oranienburg und bin seit mehr als vier Jahren Diensthundeführerin", sagt sie. Nicht nur privat, sondern auch dienstlich hat die Polizeihauptmeisterin die Vierbeiner gerne um sich. Bei Demonstrationen oder zum Beispiel bei der Bewachung des Gästehauses der Bundesregierung in Meseberg kommen Hundeführer wie sie zum Einsatz.

Lange war dabei ein Belgischer Schäferhund der Gefährte an ihrer Seite. Allerdings ging dieser Schutzhund 2016 quasi in Rente. Im Dezember vergangenen Jahres nahm ein junger, knapp drei Jahre alter Deutscher Schäferhund seine Stelle ein. Er musste noch ausgebildet werden - wie immer, auf dem Hundesportplatz bei Kränzlin.

"Ich war gerade dabei, ihn für die Schutzhundeprüfung vorzubereiten", sagt Karla Künzler, die an diesem Tag gemeinsam mit einer Kollegin trainierte. Das Tier, das die Netzebanderin über Wochen auf ihrem Hof gehalten hatte und das bis dahin aufs Wort parierte, stellte sich an diesem Tag urplötzlich gegen sie. Ihr Hund, der eigentlich nur liegen und auf den nächsten Befehl warten sollte, ging unvermittelt auf sie los. "Ich weiß bloß noch, dass er mich gezielt angesprungen hat und über mich hergefallen ist. Das war eine Reaktion, die für mich überhaupt nicht zu erwarten war", sagt sie gefasst.

Der Schäferhund schnappte nicht nur einfach nach der am Boden liegenden Frau. Er riss an ihrem Ellenbogen und biss ihr mehrfach in den Kopf. Fehlende Stücke an beiden Ohren und die große Narbe an ihrer Stirn zeigen deutlich, wie sehr das Tier wütete.

"Ich habe seine Zähne auf meinem Schädelknochen gespürt", so die 57-Jährige, die die ganze Attacke bei vollem Bewusstsein erlebte und noch die Leine festhielt, weil sie nicht wollte, dass der wütende Hund ausbüxt. "Wie lange das alles gedauert hat, weiß ich nicht. Sekunden? Zwei Minuten? Ich weiß es nicht", sagt Karla Künzler und hebt nachdenklich die Schultern. Klar ist aber: Wäre ihre Kollegin nicht vor Ort gewesen und eingeschritten, hätte die Beißattacke womöglich noch schlimmer ausgehen können. "Meine Kollegin war mein Schutzengel. Das war heldenhaft. So viel Mut muss man erst einmal haben", sagt Künzler, wieder den Tränen nah. Ihre Kollegin war es schließlich, die es schaffte, den Hund mit einem Beißkissen von ihr wegzulocken, die Erste Hilfe leistete und den Notarzt rief. "Ich hätte auch tot sein können. Wenn der Hund weiter gemacht und mich vielleicht in den Hals gebissen hätte", meint die Netzebanderin. Dank der schnellen Hilfe kam es dazu nicht. "Es müssen für sie schreckliche Bilder gewesen sein", vermutet Karla Künzler. Der Hund hat sie wie im Rausch so sehr zugerichtet, dass ihr selbst in den Ruppiner Kliniken keine Bilder von ihren Verletzungen gezeigt wurden. Nach der Einlieferung in die Rettungsstelle sind ihr in einer Notoperation die abgerissene Kopfhaut wieder angenäht und die anderen Verletzungen behandelt worden. "Dafür bin ich sehr dankbar, ich bin toll versorgt worden", so die 57-Jährige, die sich auf der Station C2 und in den Händen von Dr. Achim Franzen in guten Händen fühlte. Viel Kraft und Mut gaben ihr in den Tagen danach die Kollegen vom Wach- und Wechseldienst, die sie im Krankenhaus besuchten und ihr Genesungswünsche überbrachten. Freunde vom Hundesportplatz und Nachbarn ließen sie ebenfalls nicht im Stich. Sie kümmerten sich um ihren anderen Hund sowie um Hof und Garten. Ihr neues Grundstück hatte sie sich nach dem Umzug aus Liebenwalde gerade erst hergerichtet.

Künzler hofft, dass von der Attacke am Ende nicht mehr als Narben übrig bleiben. "Zwei Finger an meiner Hand sind aber noch taub, weil ein Nerv unterblutet war", sagt sie mit Zuversicht darauf, dass sich das noch geben und sie wieder richtig gesund wird.

Überraschenderweise hat Karla Künzler trotz der Attacke heute keine Angst vor Hunden. "Ich habe das bisher ganz gut weggesteckt. Den Schäferhund hatte ich leider nicht als Welpen bekommen und ich weiß nicht, was er schon erlebt hat, dass er so reagierte und mir das passieren musste", sagt sie. Ob sie wieder als Diensthundeführerin eingesetzt wird, weiß Karla Künzler nicht. Der Vorfall wird noch untersucht. Der bissige Schäferhund ist aktuell in einer Tierpension untergebracht. Was aus ihm nach dieser Attacke wird, ist noch nicht entschieden.