Polizeibericht Eberswalde vom 13.06.2017

Chorin. Einen Motorraddieb, der auf seiner rücksichtslosen Flucht einen Mann verletzt hat, ist von der Polizei in der Nacht zum Sonntag festgenommen worden. Er war zunächst im Friedrich-Wolf-Ring in Schwedt dabei beobachtet worden, wie er mit zwei Komplizen ein Motorrad in einem polnischen Transporter verstaute. Als sie den Zeugen bemerkten, rannten zwei davon. Der dritte Mann stieg in den Transporter, gab Gas und fuhr dabei den Zeugen an. Die Flucht des Diebes endete in Chorin, wo er von Polizisten der Inspektion Barnim gestellt wurde.

Vier Anrufe vonfalschen Polizisten

Zepernick. Gleich eine Serie von Anrufen eines falschen Polizisten hat es am Sonntagabend in Zepernick gegeben. Bei den vier Betrugsversuchen gab sich ein Mann als verdeckter Ermittler aus. Er müsse nach Schmuck und Bargeld fragen und die Wertgegenstände abholen, um sie zu kontrollieren. Alle Angerufenen brachen die Gespräche ab und informierten umgehend die echte Polizei. In keinem der Fälle wurde Geld übergeben.

Koffer aus Autogestohlen

Bernau. Aus einem in der Elbestraße in Bernau parkenden VW haben Diebe einen Koffer gestohlen. Sie waren in der Nacht zum Sonntag in das Auto eingedrungen. Wenige Stunden zuvor hatten sich Diebe Zugang zum Innenraum eines VW-Transporters verschafft und daraus eine Tasche mit persönlichen Dokumenten gestohlen. Schaden: insgesamt rund 2600 Euro.

Lenkrad und Armatur aus Mercedes weg

Mehrow. Einen Schaden von rund 10 000 Euro haben Diebe bei einem Einbruch in einen Mercedes in Mehrow angerichtet. Sie hatten den Wagen, der in einer Gemeinschaftstiefgarage abgestellt war, aufgebrochen und das Lenkrad und die Instrumenteneinheit abmontiert.

Motorradfahrerbei Unfall verletzt

Niederfinow. Bei einem Unfall auf der L 291 ist am Sonntagvormittag ein 41-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Er war, als er gerade nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte, von einem überholenden Opel erfasst worden. Der 63 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.