Polizeibericht Bernau vom 13.06.2017

Zepernick. Altkleiderdiebe samt ihrer Beute hat die Polizei am Sonnabend in Zepernick gestellt. Eine Anwohnerin in der Bucher Straße hatte die Beamten gerufen, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei Personen Kleidersäcke aus einem Altkleidercontainer nahmen. Polizisten fanden in der Nähe einen VW-Transporter, in dem eine Frau und zwei Männer saßen, auf die die Personenbeschreibung der Anwohnerin passte. Während der Kontrolle versuchten die 26-jährige Frau und ihr 37 Jahre alter Komplize, die Polizisten wegzustoßen. Gemeinsam mit dem Dritten im Bunde, einem 32-jährigen Mann, wurden sie festgenommen. Auf der Ladefläche des Transporters lagen mehr als 100 Säcke mit Altkleidern.

Vier Anrufe vonfalschen Polizisten

Zepernick. Eine Serie von Anrufen eines falschen Polizisten hat es am Sonntagabend in Zepernick gegeben. Bei den vier Betrugsversuchen gab sich ein Mann als verdeckter Ermittler aus. Er müsse nach Schmuck und Bargeld fragen und die Wertgegenstände abholen, um sie zu kontrollieren. Alle Angerufenen brachen die Gespräche ab und informierten die echte Polizei. In keinem der Fälle wurde Geld übergeben.

Koffer aus Autogestohlen

Bernau. Aus einem in der Elbestraße in Bernau parkenden VW haben Diebe einen Koffer gestohlen. Sie waren in der Nacht zum Sonntag in das Auto eingedrungen. Wenige Stunden zuvor hatten sich Diebe Zugang zum Innenraum eines VW-Transporters verschafft und daraus eine Tasche mit persönlichen Dokumenten gestohlen. Schaden: insgesamt rund 2600 Euro.

Explosionin der Garage

Eberswalde (MOZ) Bei einer Explosion in einer Garage auf einem Grundstück in der Paul-Trenn-Straße ist der Eigentümer verletzt worden. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Bei der Explosion, deren Ursache noch unklar ist, stürzten Teile des Baus ein.

Berlin: Auf der Heidestraße verengt sich in Richtung Wedding zwischen der Sellerstraße und der Perleberger Straße noch bis zum 27. Oktober die Fahrbahn.

Blitzer