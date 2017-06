Polizeibericht Gransee vom 13.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581058/

Gransee. Eine 24-jährige Deutsche hatte vor einigen Tagen ihre Beziehung mit einem 28-jährigen Kenianer beendet. Das missfiel dem Mann allerdings, und er wollte dies nicht akzeptieren. Am Sonntag traf der Mann die 24-Jährige bei einem Bekannten am Karl-Marx-Platz in Gransee. Hier bedrohte er sie und zerrte sie gewaltsam aus dem Zimmer. Zudem beleidigte er die junge Frau. Die Beamten des Wach- und Wechseldienstes nahmen eine Strafanzeige auf und führten mit beiden Beteiligten präventive Gespräche.

Verletzternach Streit

Lindow. In einer Wohnung an der Straße des Friedensin Lindow kam es Sonnabendmittag zu einer Auseinandersetzung. Eine 27-jährige Frau (1,71 Promille) wurde zunächst von einem 35-Jährigen (2,79 Promille) bedrängt. Ein 28-jähriger Mann ging dazwischen, als der 35-Jährige die Frau schlagen wollte. Dabei wurde der 28-Jährige offenbar geschubst und verletzte sich am Kopf.

Gesuchter Mannbetrunken am Steuer

Häsen. Am Sonnabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 22.47 Uhr auf der Timpbergstraße in Häsen einen 37 jährigen VW-Fahrer und führten aufgrund wahrgenommenen Alkoholgeruch einen Test durch. Dieser ergab 1,54 Promille. Da der 37-Jährige ebenfalls zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war, wurden seine Daten an die entsprechende Stelle weitergeleitet.