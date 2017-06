Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 13.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Möglicherweise hat sich am Sonnabendmorgen in einer Wohnung in der Seelower Kehre ein Raubüberfall ereignet. Anwohner waren durch Rufe eines 56-Jährigen aus dem Fenster darauf aufmerksam geworden und alarmierten die Polizei. Angeblich war der Mieter unter einem Vorwand von einem anderen Mann zur Öffnung der Wohnungstür veranlasst worden. Der Täter soll dem Opfer eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht und ihn in ein Zimmer gesperrt haben. Dann verschwand der Angreifer unerkannt und nahm die Geldbörse des Opfers mit. Der 56-Jährige wies einen Atemalkoholwert von 1,56 auf.

In Schlangenlinien gefahren

Zeugen beobachteten am Sonntagabend, wie ein Pkw Honda in Schlangenlinien durch Lossow fuhr. Polizisten machten wenig später eine 60-jährige Frau als Fahrerin aus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Auto verschwunden

Von seinem Abstellplatz in der Witebsker Straße ist in der Nacht zu Montag ein Honda Accord mit dem amtlichen Kennzeichen FF-K 240 verschwunden. Dessen Wert wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Der Blitzer der Stadtverwaltung steht heute unter anderem im Buschmühlenweg in Richtung Lossow.

