Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 13.06.2017

Frankfurt (moz) Frankfurt/Swiecko (MOZ) Bundespolizisten und polnische Grenzschützer haben am frühen Montagmorgen eine Einschleusung an der Grenze verhindert. Gegen 1.50 Uhr hatte eine deutsch-polnische Streife auf polnischem Hoheitsgebiet einen in Richtung Deutschland fahrenden Audi A8 gestoppt. Neben dem 56-jährigen polnischen Fahrer saß eine russische Familie mit zwei Kindern (ein und zwei Jahre) im Auto. Der 24-Jährige und seine 33-jährige Frau hatten keine gültigen Einreisepapiere.