Polizeibericht Schwedt vom 13.06.2017

Angermünde. Ein falscher Polizist hat in Angermünde versucht, an die Wertsacheneiner 86-jährigen Frau zu kommen. Er rief sie an und erklärte ihr, dass gerade vier Einbrecher gestellt worden seien, die eine Liste bei sich hätten, auf der auch ihr Name samt Anschrift notiert sei. Er müsse nun prüfen, ob sie Opfer eines Einbruchs werden könnte, und brauche daher ein Aufstellung ihrer Vermögenswerte und die Summe des im Haus gelagerten Bargeldes. Die stutzig gewordene Seniorin tat das einzig Richtige: Sie legte auf und rief die echte Polizei an. Diese mahnt angesichts des neuerlichen Falls mit dieser Betrugsmasche zurVorsicht.

Diebe schaffen sich am Mähdrescher

Schönermark. Ein hochwertiges Anbauteil von einem Mähdrescher haben Diebe bei einem nächtlichen Einbruch in Schönermark gestohlen. Sie drangen auf das Betriebsgelände am Arendseer Damm ein, bauten den Lasersensor von der dort abgestellten Landmaschine ab und verschwanden. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Fußgängerinvon Auto erfasst

Prenzlau. Bei einem Unfall in der Stettiner Straße in Prenzlau ist eine Fußgängerin verletzt worden. Die 24-Jährige war beim Überqueren der Straße von einem Opel erfasst worden, schlug auf Motorhaube und Frontscheibe auf. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhaus. Die 38 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.

Ermittlungen wegenBetrugsverdachts

Templin. Gegen zwei Männer, die sich als Taubstumme ausgegeben haben, ermittelt die Polizei wegen Betrugsverdachts. Die Beamten waren in der Prokopius- und der Lychener Straße zu mehreren Einkaufsmärkten gerufen worden, wo das Duo Geld für hilfebedürftige Menschen gesammelt und bei einigen Passanten Verdacht erregt hat. Die Männer sollen etwa 20 bis 30 Jahre alt sein, kurze dunkle Haare haben und Vollbart tragen.