Polizeibericht Seelow vom 13.06.2017

Lietzen. Die Polizei hat den am vergangenen Donnerstag entdeckten Diebstahl aus der Spendenbox der Kirche schnell aufgeklärt. Kriminalisten ermittelten drei Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren. Sie müssen sich nun vor der Polizei erklären. Auch deren Eltern werden wohl ein ernstes Wörtchen mit ihren Sprösslingen reden.

Berauschte Frau störte Ruhe anderer

Seelow. Massive Ruhestörung hatten am Sonntagmorgen Anwohner der Straße Am Stadion gemeldet. Bei Eintreffen der Polizisten ging die Verursacherin des Lärms sofort auf die Beamten los. Die Frau schlug und trat nach den Uniformierten, fand sich daraufhin aber schnell in Handfesseln wieder. Die 31-Jährige stand sichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Stattliche Eicheabgebrannt

Gottesgabe. Am Sonntagvormittag brannte nahe eines Teiches in Gottesgabe eine Eiche. Der Stammdurchmesser des Baumes betrug immerhin 160 cm. Zwar konnten Feuerwehrleute die Flammen löschen, jedoch war die Eiche nicht mehr zu retten. Da in direkter Nähe ein Grillrost sowie Reste eines Lagerfeuers und leere Getränkeflaschen entdeckt wurden, ist gegenwärtig von einer fahrlässigen Brandstiftung auszugehen. Die Kripo ermittelt dazu.