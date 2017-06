Polizeibericht Freienwalde vom 13.06.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Niederfinow. Auf der L291 in Niederfinow hat sich am Sonntag, gegen 9.30 Uhr, ein Unfall ereignet. Aus Richtung Schiffshebewerk kommend fuhren dort zwei Kräder und dahinter ein Pkw Opel. Weil die beiden Kradfahrer auf einen Parkplatz nach links einbiegen wollten, verlangsamten sie die Fahrt. Der Opel überholte die Kräder und kollidierte aus ungeklärter Ursache mit dem ersten, bereits abbiegenden Motorrad der MarkeTriumph. Dessen 41-jähriger Fahrer stürzte und verletzte sich. Der 63-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Stattliche Eiche abgebrannt

Gottesgabe. Sonntagvormittag stand nahe eines Teiches in Gottesgabe eine Eiche in Flammen. Der Stammdurchmesser des Baumes betrug immerhin 160 Zentimeter. Zwar konnten Feuerwehrleute die Flammen löschen, jedoch war die Eiche nicht mehr zu retten. Da in direkter Nähe ein Grillrost sowie Reste eines Lagerfeuers und leere Getränkeflaschen entdeckt wurden, ist gegenwärtig von einer fahrlässigen Brandstiftung auszugehen. Die Kriminalpolizei ermittelt dazu.

Bargeld aus Büros gestohlen

Bad Freienwalde. Unbekannte sind, wie am Sonntag gemeldet wurde, in Büroräume eines Wohnheimes an der Karl-Marx-Straße in Bad Freienwalde eingebrochen. Die Täter durchsuchten die Räume und nahmen Bargeld mit.