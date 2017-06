Lehrer lernen im Dok-Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR will nicht nur Zeitzeugnisse sichern und ausstellen, sondern auch eine Bildungsstätte sein. Neben Schülerprojekten werden dort auch Lehrerseminare organisiert - so wie am Dienstag.

Das Thema ist speziell, aber offensichtlich von großem Interesse. Gut 20 Lehrer aus dem ganzen Land Brandenburg sind in dieser Woche nach Eisenhüttenstadt gekommen, um dort im Dokumentationszentrum etwas über "Graphic Novels im Schulunterricht" zu erfahren. Angesprochen waren vor allem Geschichts- und Kunstlehrer.

"Ich finde das sehr spannend", bestätigt Matthias Frohl aus Brandenburg/Havel. Gerade haben er und die anderen einen einleitenden Vortrag über Vertragsarbeiter in der DDR von Herbert Nicolaus, Pressesprecher von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, gehört, der das natürlich am Eisenhüttenkombinat Ost festmacht. Kurz darauf geht es dann um mosambikanische Gastarbeiter, denn damit hat sich Comic-Autorin Birgit Weyhe in ihrer preisgekrönten Graphic Novel "Madgermans" beschäftigt. Und Birgit Weyhe ist an diesem Tag höchstpersönlich im Dok-Zentrum, spricht erst vor den Lehrern und abends in einem öffentlichen Vortrag über ihr Werk und das Thema. Organisiert wurde das interdisziplinäre Fortbildungsprogramm gemeinsam vom Dok-Zentrum und der Plattform für kulturelle Bildung in Zusammenarbeit mit der Gesamtschule 3 in Eisenhüttenstadt.

"Der Zulauf diesmal ist sehr gut", findet Axel Drieschner, Historiker und Kurator des Dokumentationszentrums. Er führt das vor allem darauf zurück, dass es gelungen sei, Birgit Weyhe persönlich als Referentin für das Projekt zu gewinnen. Dieses geht heute übrigens in die zweite Runde, und zwar in der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe. Auch dort wird die Comic-Autorin vor Ort sein und den Jugendlichen die Form des grafischen Romans näherbringen. "Und dann bekommen die Schüler ein Thema und müssen dieses selbst grafisch umsetzen", erklärt Axel Drieschner.

Für ihn und das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR hat das Projekt aber noch einen Nebeneffekt: Der Kurator kann über all die Lehrer landesweit Werbung machen für die Schülerseminare des Hauses. Gerade die Schulbildung liegt dem Historiker am Herzen. Nicht nur der Geschichtsunterricht an sich kommt ihm persönlich zu kurz. "Auch das Thema DDR wird insgesamt sehr, sehr knapp gehalten", betont Drieschner und sieht diesbezüglich Nachholbedarf.

Geschichtslehrer Matthias Frohl aus Brandenburg/Havel bestätigt dies. "Im Unterricht werden nur wenige Facetten dargestellt", sagt er. Dabei müsste man das Thema DDR ihm zufolge viel breiter darstellen. "Schließlich ist das alles sehr vielschichtig." Im Lehrplan hingegen fokussiere man sich auf ganz bestimmte Aspekte. Letztlich dürfe DDR-Geschichte aber keinesfalls nur Repressionsgeschichte sein. Eine seiner Kolleginnen nickt und erzählt: "Wenn Sie Jugendliche fragen, was sie von der DDR wissen, dann geht es meist nur um die Mauer und die Stasi."

Doch viel Zeit zum Plauschen bleibt an diesem Tag nicht. Die Lehrer haben ein straffes Programm. Die knapp einstündige Mittagspause ist vorbei. In den freien Minuten haben einige sich auch die Ausstellung im Dok-Zentrum ansehen und das ein oder andere Andenken aus dem Museumsshop mitgenommen - beispielsweise das Buch "Madgermans" von Birgit Weyhe.