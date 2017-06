AS Rom verpflichtet Trainer Di Francesco

artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Der italienische Vizemeister AS Rom hat Eusebio Di Francesco als neuen Trainer verpflichtet. Das gab der Fußball-Traditionsclub am Dienstag bekannt. Di Francesco unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag und tritt die Nachfolge von Luciano Spalletti an, der zu Inter Mailand wechselt.

Eusebio Di Francesco tritt beim AS Rom die Nachfolge von Luciano Spalletti an.

Di Francesco hatte bereits von 1997 bis 2001 für den Hauptstadtclub gespielt und dabei die Meisterschaft gewonnen. In den vergangenen fünf Spielzeiten trainierte der 47-Jährige US Sassuolo Calcio und führte den Club in dieser Zeit von der Serie B bis in den Europacup.