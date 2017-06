Nicht elitär

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Verwaltung, Politik und Investoren ziehen in Wustermark offenbar vermehrt an einem Strang. So wird im Zuge der Entwicklung des Olympischen Dorfes und auch bei weiteren Bauprojekten sozialer, bezahlbarer und damit kleinteiliger Wohnraum entstehen. Für Linken-Kommunalpolitiker Tobias Bank schließt sich damit der Kreis. Seine Partei hatte das bereits vor zwei Jahren im Zuge des Bekanntwerdens von Wohnungsbauentwicklungsperspektiven gefordert.

Während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung waren etwa verschiedene Architektenentwürfe zur zukünftigen Wohnbebauung des Olympischen Dorfes in Elstal vorgestellt worden. Zudem wurden auch erste Aussagen über die zukünftigen Mieten getroffen, nachdem die Partei Die Linke sich in der Vergangenheit bereits für eine Quote von Sozialwohnungen in diesem Wohngebiet stark gemacht hatte. "Durch unsere Forderung nach sozialem Wohnungsbau haben wir den Investor Terraplan offensichtlich sensibilisiert. Daher ist es nun ein wichtiges Signal, dass es bezahlbaren Wohnraum im Olympischen Dorf geben soll. Nur teure Eigentumswohnungen zu bauen, entsprechen nicht unserer Vorstellung von einer sozial ausgewogenen Siedlungsstruktur. Es bleibt abzuwarten, ob die Mieten dann tatsächlich auch bezahlbar sein werden", so Bank. Gerade in den Kommunen, die in den vergangen Jahren viel Zuzug erfahren haben, darunter Falkensee, Brieselang oder Wustermark, fehlt es seit längerer Zeit an kleinen und bezahlbaren Wohnungen.

Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) hat bereits Kontakte zum Land geknüpft und die Fördermöglichkeiten für sozialen Wohnraum ausgelotet, schließlich sollen Investoren auch dafür zukünftig gewonnen werden können. Der Bedarf sie hoch. Im Olympischen Dorf scheint der Mix nun zu gelingen. Die flexiblen Grundschnitte für Wohnungen, 400 sollen insgesamt während des ersten Bauabschnittes entstehen, seien so geplant, dass kleinere Wohneinheiten von 41 bis 58 Quadratmeter im Portfolio enthalten sind. Die zehn Euro-Marke je Quadratmeter werde angestrebt. "Wir wollen vor Ort keinesfalls ausschließlich das Elitewohnen fördern, sondern einen gesunden Mix hinbekommen", so Schreiber. In einer nächsten Phase sollen auf dem Gelände zum Teil auch die alten Plattenbauten entwickelt werden, gleichfalls für preiswerteren Wohnraum, der perspektivisch vor dem Hintergrund steigender Einwohnerzahlen vonnöten sei. "Die Qualität des Wohnstandortes Wustermark muss erhalten bleiben", betonte er.