Wartezeit-Prognose per Bildschirm

Bad Saarow (MOZ) Patienten können nun einschätzen, mit welcher Wartezeit sie zu rechnen haben. Außerdem stehen ab sofort mehr Behandlungsräume zur Verfügung. Das Helios-Klinikum in Bad Saarow hat am Dienstag die Eröffnung seiner modernisierten Rettungsstelle gefeiert.

Wer abends, nachts oder am Wochenende mit einer akuten Erkrankung die Rettungsstelle im Bad Saarower Krankenhaus aufsuchen muss, kann dort sehen, wie lange er bis zu seiner Behandlung warten muss. Von den Stühlen in den neuen Wartebereichen fällt der Blick der Patienten auf einen großen Bildschirm, auf dem mittels der Initialen - und damit anonymisiert - die prognostizierte Wartezeit, bis sich ein Arzt der Sache annehmen kann, angezeigt wird. "Dazu gab es früher oft Fragen der Patienten. Jetzt ist die Wartezeit transparent und nachvollziehbar. Das wird sehr gut angenommen", sagte Geschäftsführerin Julia Christodulow bei der Eröffnungsfeier für die neue Zentrale Notaufnahme des Helios-Klinikums. Gleichzeitig räumte sie ein, dass es dergleichen in anderen Krankenhäusern schon länger gibt.

Chefarzt Prof. Olaf Schedler erläuterte die Funktionsweise. "Die Wartezeiten werden per Computer kalkuliert", sagte er. "Dadurch ist eine ziemlich genaue Voraussage möglich." Wie in anderen Häusern gilt auch in Bad Saarow: Die Reihenfolge der Behandlung richtet sich nicht nur nach dem Zeitpunkt der Anmeldung am Empfangstresen. Denn vom dortigen Personal wird auch der Schweregrad der Erkrankung erfasst. Bereits seit drei Jahren werden die Patienten in Bad Saarow nach dem sogenannten Manchester-Triage-System je nach Dringlichkeit in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt.

Zwei Jahre lang wurde die Zentrale Notaufnahme des Klinikums bei laufendem Betrieb umgebaut und modernisiert. Fast alle Festredner, außer Julia Christodulow und Olaf Schedler auch der Ärztliche Direktor Dr. Jens Osel und als Gast der Minister für Ländliche Entwicklung, Jörg Vogelsänger, lobten, wie Patienten und auch Mitarbeiter sich mit den vorübergehenden baubedingten Einschränkungen arrangiert hätten.

Der Wartezeiten-Monitor ist nur ein kleines Detail bei all den neuen Errungenschaften, die sich der Krankenhausbetreiber Helios 930000 Euro kosten ließ. Es gibt zwei neue Beobachtungsräume mit Überwachungsplätzen, einen Schockraum für Patienten mit lebensgefährlichen Erkrankungen, einen HNO-Ambulanzraum, einen Behandlungsraum für Kinder, einen Bettenwartebereich und auch zwei Behandlungsräume, in denen lebensrettende Operationen stattfinden können.

Dr. Jens Osel sprach von einer "symbiotischen Verzahnung" der Rettungsstelle mit dem übrigen Krankenhaus. "Ich bin mir sicher, dass wir unsere Patienten mit den neuen Möglichkeiten besser, schneller und effektiver behandeln können", sagte er. Gleichzeitig sei die Rettungsstelle ein Spiegelbild und Aushängeschild des Klinikums. Das beweist die Statistik: Etwa 24000 Patienten hielten sich dort im vergangenen Jahr auf - das ergibt durchschnittlich knapp 70Menschen pro Tag. Die Tendenz sei laut Dr. Jens Osel steigend.