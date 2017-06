artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Auf dem Hof der Storchenschule stiegen am Dienstagvormittag Dutzende Luftballons in den deutschen und polnischen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gelb (Gold) sowie Rot und Weiß gen Himmel. Es war der bunte Abschluss eines festlichen Programmes, mit dem die Austausch-Woche mit der Partnerschule aus Szczawnica offiziell gestartet wurde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1581072/

Seit dem Jahr 2000 besuchen sich die Schüler abwechselnd - 1000 Kinder haben daran bisher teilgenommen, wie Pawel Sypek, Direktor der polnischen Schule beim Auftakt in der Turnhalle anmerkte. Zu verdanken seien die regelmäßigen Treffen dem Leiter der damals noch Grundschule I heißenden Schule, Gerhard Schwellnus, seinem Stellvertreter Hartmut Rosen und dem einstigen Schulfördervereins-chef Helmut Grätz, sagte Sandra Wendt. Sie leitet die Storchenschule heute. "Herr Schwellnus sagte damals, wir wollen uns erst einmal beschnuppern und sehen, ob wir uns mögen. Wir mochten uns, und wir werden uns noch lange mögen", erklärte sie am Dienstag. So seien in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Freundschaften zwischen Schülern, Eltern und Lehrern entstanden.

Wie beflügelnd der Austausch hinsichtlich der Sprachfähigkeiten sein kann, zeigten drei polnische Schüler, die eine moderne Fassung von Romeo und Julia auf die Bühne zauberten - in einem gut verständlichen Deutsch. Außerdem führten Schüler beider Häuser diverse Tanzeinlagen vor - und das offenbar so gekonnt, dass der anwesende brandenburgische Bildungsstaatssekretär Thomas Drescher das Gefühl hatte, in einer Tanz- und nicht Grundschule zu Gast zu sein. Die Storchenschule könne stolz sein auf diese Partnerschaft. "Genauso wie wir beim Land stolz sind, dass es in Brandenburg inzwischen mehr als 260 deutsch-polnische Schulpartnerschaften gibt", sagte Drescher in seinem Grußwort.

Das Programm der Schüler und Lehrer für die nächsten Tage hat es in sich. Neben einem Fußballspiel Deutschland gegen Polen am Dienstag, einem Berlin-Besuch mit Brandenburger Tor und Regierungsviertel am Mittwoch, einem Tag im B1-Sportcenter und einem von den Austauschfamilien gestalteten Tag warten einige Workshops auf sie. 30 Schüler und neun Lehrer sind aus Polen nach Schöneiche gekommen. Im nächsten Jahr gibt es den Gegenbesuch.