Ritterschlag für das Feuerwehrmuseum

Vor kurzem verkündete Rolf Schamberger, Leiter des Deutschen Feuerwehrmuseums Fulda und nationales CTIF-Mitglied, im Beisein von Bürgermeisterin Dagmar Püschel die erfolgreiche Zertifizierung und überreichte Jürgen Preuß, dem Verantwortlichen des Feuerwehrmuseums, eine Urkunde.

In dem Museum in der Heinrich-Pritzsche-Straße wurden durch CTIF-Mitglieder die Dauerausstellung und auch die Depots unter die Lupe genommen. Wesentliche Bewertungspunkte waren Museumspädagogik, Ausstellungsdidaktik, Zustand der Exponate sowie deren Erläuterung in deutscher und englischer Sprache. Offensichtlich entsprach dort alles den notwendigen Kriterien.

Offiziell hat das Feuerwehr- und Technikmuseum im Ortsteil Fürstenberg in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag gefeiert. Die Geschichte einer der umfangreichsten und bedeutendsten feuerwehrhistorischen Sammlungen Deutschlands aber begann bereits in den 1950er-Jahren und setzte sich in den 70ern fort in einem Brandschutzkabinett in einer Wohnung in der Gubener Straße, die dem VII. Wohnkomplex geopfert wurde. 1992 wurde die Halle in der Heinrich-Pritzsche-Straße als Museum eröffnet.