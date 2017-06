Abschluss der Leitbilddiskussion gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Während im Land Brandenburg fast jede große Kommune längst ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) hat, wird in Falkensee diskutiert und diskutiert und diskutiert. Deshalb wird die Forderung laut, die Leitbilddiskussion endlich ad acta zu legen, um einen Schritt nach vorne zu gelangen. Im Stadtentwicklungsausschuss wurde am Montag der Entwurf für das Leitbild vorgestellt.

Um ein Grundgerüst für einen Entwurf zu erarbeiten, hatte die beauftragte "complan Kommunalberatung" jüngst eine "Fachwerkstatt" organisiert, bei der im bewusst kleinen Kreis mögliche Slogans, Präambeln und Leitsätze diskutiert wurden. Geschäftsführer Matthias von Popowski war beeindruckt von dem Ergebnis.

"Für ein Leitbild gibt es keine Vorlage, jede Stadt muss selber sehen, welches die richtigen Inhalte für sie sind. Wir haben den Teilnehmern jedoch erklärt, wie ein Leitbild aufgebaut ist, die Herangehensweise erläutert, Formulierungen vorgeschlagen, grafische Darstellungen entworfen", berichtete von Popowski über den Verlauf der Veranstaltung im letzten Stadtentwicklungsausschuss am Montag. Rund ein Dutzend sachkundige Einwohner, Stadtverordnete und Fraktionsmitglieder hatten die Aufgabe, in drei Gruppen an den Vorschlägen des Planungsbüros redaktionell zu feilen. "Das Ergebnis war wirklich beeindruckend, in den Arbeitsgruppen hat eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema stattgefunden", hob von Popowski hervor. Dabei ging einigen Anwesenden der Entwurf zu weit, anderen war er zu oberflächlich. "Das ist aber normal für solch einen Prozess."

Als Leitsatz vorgeschlagen war unter anderem etwa die Aussage "Falkensee ist ein Lebensstandort für alle". Die Teilnehmer der Werkstatt wollten dies jedoch ergänzt wissen um den Hinweis "Falkensee verbindet, Falkensee integriert", so dass am Ende der Leitsatz "Falkensee ist ein Ort zum Leben" stand.

Aus dem Leitsatz "Falkensee wächst auf 50.000 Einwohner im Jahr 2030, dieses Wachstum wird gesteuert" wurde dagegen "Falkensee gestaltet sein Wachstum und bietet ein Zuhause für Menschen aus aller Welt", aus "Falkensee nutzt die Lagegunst" entstand "Falkensee ist das Tor zum Havelland und nach Berlin".

Inhaltlich ging es etwa um die Gestaltung des Stadtzentrums, den Erhalt des grünen Stadtcharakters, Mobilität und Integration.

Auf der so erarbeiteten Grundlage soll nun aufgebaut werden. Auf einer Sondersitzung im Juli wird der Stadtentwicklungsausschuss inhaltlich darüber beraten und eine Beschlussempfehlung erarbeiten, der erreichte Stand soll spätestens im September auch öffentlich im Rahmen eines Workshops vorgestellt werden. Dabei wird auch konkret zu entwickeln sein, wie die Ziele zu erreichen sind, wie sich etwa im einzelnen die Stärkung der Stadtmitte darstellen und auswirken könnte. "Es muss beispielsweise entschieden werden, in welcher Konfiguration dort Wohnen, Individualverkehr, Gewerbe dort stattfinden soll", so von Popowski.

Stück für Stück müsse damit nun auf die Konzept- und Projektebene hingearbeitet werden. "Wir sollten aus dem Stadium der Leitbilddiskussion auf die nächste Stufe kommen - nicht zu schnell, aber wir sollten am Ball bleiben, damit der Faden nicht verloren geht", hielt von Popowski die Ausschussmitglieder zur möglichst zügigen Umsetzung an. Ausschussvorsitzender Hans-Peter Pohl (CDU) zeigte sich allerdings unglücklich über diesen plötzlichen Zeitdruck und enttäuscht über das aus seiner Sicht schwache Engagement der Fraktionen: "Ich habe bereits zu Beginn auf die Bedeutung des Leitbilds hingewiesen."

Von Popowski indes hofft, dass die zu erwartenden politischen Änderungswünsche nicht den ganzen Entwurf in Frage stellen: "Ich bitte Sie, doch zumindest im entsprechenden Sprachduktus zu bleiben, damit die grundsätzliche Entwurfsstruktur beibehalten werden kann." Bis zur nächsten Stadtverordnetenversammlung haben die Fraktionen Zeit, ihre Anmerkungen einzureichen.