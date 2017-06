Elefantenrufe in der Turnhalle

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Als Rasseln, Klanghölzer und eine Gitarre aus Pappkarton ausgeteilt werden, sind sie nicht mehr zu halten. Eben lauschten rund 400 Kinder in der E.dis-Arena auf Turnmatten und Bänken gespannt der Geschichte des kleinen Christian, der das erste Mal ganz alleine den Weg zum Kindergarten zurücklegt. Jetzt begleiten die Schüler der Sonnen-, Sigmund-Jähn- und der Katholischen Grundschule sowie Kinder der Evangelischen Kita auf ihren Instrumenten die Bläser des Landespolizeiorchesters.

Orchestermusik in der Turnhalle: Die Bläser des Landespolizeiorchesters mischen sich unter die Grundschüler.

"Mit unseren Konzerten unterstützen wir die polizeiliche Präventionsarbeit", erklärt Christian Köhler. Er leitet und dirigiert das Blasorchester der Polizei Brandenburg, dem 45 Berufsmusiker angehören. Während der 45-minütigen Vorstellung "Ein ganz normaler Tag" werden Vorschüler und Schulanfänger an der Seite von Thomas Petersdorf, der mit Warnweste und auffälligem Käppi in die Rolle des kleinen Christian schlüpft, mit den Gefahren konfrontiert, die auf dem Weg zu Schule oder in den Kindergarten lauern können.

"Geh niemals mit Fremden mit", laute ein Satz, den ihm sein Papa beigebracht habe, sagt Christian. Die Schüler kennen ihn schon: "Nicht", ruft eine Erstklässlerin von der Sigmund-Jähn-Grundschule, als Christian überlegt, vielleicht doch in das schicke Sportauto eines Unbekannten zu steigen. Aus dem Orchester tönt die Tuba, signalisiert Gefahr. Christian kommt zur Vernunft, macht lieber einen Abstecher zum Tierpark und sieht dort Elefanten, Affen und Kamele, deren Rufe das Landespolizeiorchester in Musik verwandelt.

"Etwa 100 Präventionskonzerte spielen wir im Jahr", sagt Jürgen Bludowsky. Der stellvertretende Chorleiter dirigiert an diesem Vormittag die Vorstellung für die jüngeren Zuhörer. Später werden noch Fünf- und Sechsklässler in die Turnhalle kommen. Dann übernimmt Christian Köhler den Taktstock zu einer Geschichte, die an "Emil und die Detektive" angelehnt ist.

Seit 1980 spielt Andreas Weise im Orchester die Posaune. Für den 57-Jährigen sind die Auftritte vor Schülern etwas Besonderes. "Kinder reagieren jedes Mal anders und sind völlig unvoreingenommen", sagt er nach dem Konzert. Gemeinsam mit Kollegen und seinem Instrument hat er sich während eines Stückes unter die Schüler gemischt - und wurde von faszinierten Zuhörern begeistert beklatscht.