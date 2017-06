TuS Sachsenhausen mit Saison der Superlative

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1581082/

Nun schickt sich der TuS 1896 Sachsenhausen (der nicht für die Oberliga gemeldet hat) an, die Brandenburgliga-Spielzeit an der Tabellenspitze zu beenden. "Das ist unglaublich. So richtig realisiert haben wir das noch nicht", räumt Offensivspieler Christopher Groll ein. In das abschließende Heimspiel gegen Union Klosterfelde (Sonnabend, 15 Uhr) gehen die Schützlinge von Trainer Oliver Richter mit einem Drei-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer VfB Krieschow, der den MSV Neuruppin empfängt. "Es muss viel passieren, um tatsächlich noch Erster zu werden", betont der Coach. Mit derartigen Eventualitäten will er sich auch nicht beschäftigen. "Wir wurden irgendwie in diese Situation gespült. Unser Ziel ist es, die schon jetzt tolle Saison erfolgreich abzuschließen. Auf alles andere haben wir keinen Einfluss."

Daher warnt auch Danilo Pressmann davor, mit den Gedanken am falschen Ort zu sein. "Wichtig ist, dass wir nicht daran denken, was in Krieschow passieren könnte." In der Situation zu sein, am letzten Spieltag noch Meister werden zu können, sei eine tolle Sache. "Vor der Saison hat uns wohl niemand zugetraut, dass wir so weit oben mitspielen. Auch wir selbst haben nicht damit gerechnet. Und egal, was am Sonnabend passiert: Wir haben eine irre Saison gespielt und einen neuen Punkterekord für den TuS in dieser Liga aufgestellt."

Auch Torwart Nick Schrobback bemüht Statistiken, um die außergewöhnliche Sachsenhausener Saison zu belegen. Mit 30Gegentoren stelle man die beste Abwehr der Liga, könne in der Auswärtstabelle (28 Punkte in 15 Partien) nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Auch in der Rückrunden-Wertung (nur eine Niederlage und nun zwölf Spiele ungeschlagen) kann der TuS nur noch theoretisch von Platz 1 verdrängt werden. "Seit dem Winter kann uns keiner das Wasser reichen. Wir haben in der Rückrunde erst zwölf Gegentore bekommen, das kennt man vom TuS anders. Diesmal haben wir eine gute Hinrunde und eine überragende Rückrunde gespielt."

Beim Blick auf die Tabelle bekomme er Gänsehaut, sagt Ortsvorsteher Jürgen Wruck. Seinem TuS ist er seit Jahrzehnten treu, war Spieler und Funktionär. "Den Wunsch, Erster in dieser Spielklasse zu werden, gab es schon zu Zeiten von Fred Lange." Unter seiner Regie habe es laut Wruck auch TuS-Teams gegeben, die auf dem Papier höherwertiger besetzt gewesen seien. "Von der aktuellen Mannschaft bin ich begeistert. Die Art und Weise der Auftritte und dieser Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten ist faszinierend."

Dass Sachsenhausen auch im Falle des Titelgewinns nicht aufsteigen würde, findet der Ortsvorsteher gut. "Die Oberliga ist für uns zu hoch und zudem unattraktiv. Das können alle Beteiligten sachlich abschätzen. Ich kann die Entscheidung des Vorstandes, nicht für diese Liga zu melden, vollkommen nachvollziehen." In der Regel sei es so, dass die Aufstiegshelden nach dem Sprung in die fünfte Liga aus den Mannschaften fliegen. "Das wäre schade, wo das Gefüge bei uns gerade so passt."

Wruck weiter: "Wir gehen im Sommer in unsere zehnte Saison in der Brandenburgliga. Als wir damals aufgestiegen sind, hat das niemand für möglich gehalten."